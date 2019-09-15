قوة حماية ترهونة تُدين حملات الاعتقال والتصفية لأبناء المدينة من قِبل «الكانيات»

أدانت قوة حماية ترهونة حملات الاعتقال والتصفية لأبناء المدينة التي تقوم بها قوات “الكانيات” المدعومة من حفتر.

‎وأشارت القوة في بيان، إلى مقتل العشرات في حملة الاعتقالات والتصفية، من ضمنهم عضو بالمجلس البلدي وعضوان بمجلس الحكماء.

وقالت إن هذه الحملات الإجرامية ليست بغريبة عن الميليشيا التي نكلت بالمدينة منذ سنوات، بحسب البيات.