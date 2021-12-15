قوى مصراتة تُجمع على رفض الانتخابات الرئاسية بدون الدستور

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، خلال زيارتها إلى مدينة مصراتة، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمدينة، والقيادات السياسية والعسكرية والأمنية.

2/2 وشددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. كما ناقشنا الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد #ليبيا. pic.twitter.com/e1KnCJ8jqA — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 15, 2021

وقالت وليامز إن اللقاءات كانت فرصة جيدة للاستماع مباشرة إلى آرائهم ومخاوفهم وتلقي مقترحاتهم، وشددت على أنه لا يمكن أن يكون هناك نهج محصلته صفر في المضي قدمًا، حسب وصفها.

سعدت بلقاء مجموعة كبيرة ومتنوعة من ممثلي المجتمع المدني والمكونات النسائية في #مصراتة اليوم. كانت فرصة جيدة للاستماع مباشرة إلى آرائهم ومخاوفهم وتلقي مقترحاتهم، وشددتُ في مداخلتي على أنه لا يمكن أن يكون مسار المضي قدمًا قائم على مبدأ غالب ومغلوب.#ليبيا pic.twitter.com/IqOjSyiLXy — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 15, 2021

هذا وأجمعت كل القوى التي التقت بها وليامز في مصراتة، على رفض الانتخابات الرئاسية بدون الاستفتاء على الدستور، والإصرار على انتخابات تشريعية فقط.

وأوضحت القوى أن حل الأزمة يكمن في المضي قدماً نحو استئناف الحوار السياسي بين كل الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة (السياسية والاقتصادية والعسكرية) وفق ثلاث مقترحات للحل السياسي والاقتصادي والعسكري.

وطالبت قوى مصراتة بوضع قاعدة دستورية تستند عليها انتخابات تشريعية تأتي ببرلمان جديد يعمل على إعداد الدستور الدائم ويعرضه للاستفتاء ويُعين حكومة كفاءات وطنية تُوحد مؤسسات الدولة، وتبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وتُخرج كل القوات الأجنبية والمرتزقة وتُعيد عجلة الاقتصاد الليبي وفق ما تسفر عنه نتائج المسار الاقتصادي.