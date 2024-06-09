قيمة الأموال التي سيجنيها اللاعبون والمنتخبات المشاركة في بطولة «يورو 2024»

ذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية، “بأن اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، لن يتلقوا مبلغا ثابتا من المال مقابل المشاركة في البطولة، كما أنهم لا يتقاضون راتبا محددا من اتحاداتهم”.

وقالت الصحيفة: “على لاعبي المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة أن يتوصلوا إلى اتفاق مع اتحاداتهم ليتم دفع أموال لهم مقابل اللعب في البطولة، وذلك وفق شكلين، إما عبر مخصصات يومية أو مكافآت”.

وبحسب الصحيفة، “سيحصل كل لاعب في المنتخب الألماني على نحو 432 ألف دولار أميركي إذا فازوا ببطولة أوروبا، والتي تستضيفها بلادهم هذا الصيف”.

وأضافت الصحيفة: “إن المبلغ المخصص للانتصارات وللوصول إلى الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا بألمانيا هو نفسه في يورو 2020، ويقدر بحواالي 357.6 مليون دولارط.

وتابعت الصحيفة: “سيكون الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه بطل اليورو هو تقريبا 31 مليون دولار”.

وأضافت بأنه سيتم توزيع هذه الأموال على النحو التالي:

للمشاركة: 9.99 مليون دولار

مكافأة المباراة: 1.08 مليون دولار للفوز ونصف مليون دولار للتعادل.

التأهل لدور الـ 16: 1.62 مليون دولار

التأهل لربع النهائي: 2.70 مليون دولار

التأهل لنصف النهائي: 4.32 مليون دولار

الوصيف (الخاسر في النهائي): 5.40 مليون دولار

البطل: 8.64 مليون دولار

هذا وتقام النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا بين 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، وتدشن منافساتها بمواجهة بين أصحاب الأرض والجمهور واسكوتلندا، الجمعة المقبل.