قيود صحية صارمة.. واشنطن تُشدد شروط منح «تأشيرات الهجرة»

أفادت صحيفة نيويورك بوست أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تعليمات جديدة تحد من منح التأشيرات للمهاجرين الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل السمنة والسرطان والسكري.

وذكرت الصحيفة أن البرقية الرسمية التي عممتها الوزارة على موظفيها دعت إلى تقييم المتقدمين بناءً على أعمارهم وحالتهم الصحية، ومدى احتمال اعتمادهم على المساعدات الحكومية.

وقالت نيويورك بوست إن التوجيهات الجديدة تسمح لموظفي التأشيرات برفض الطلبات إذا كان المتقدم غير قادر على تحمل تكاليف العلاج الطبي لنفسه أو لأفراد أسرته دون الاستعانة بالمساعدات الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن الحالات التي يجب مراعاتها تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطانات، والسكري، والأمراض الأيضية والعصبية، بالإضافة إلى السمنة التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل توقف التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم.

وأشارت نيويورك بوست إلى أن جميع المهاجرين واللاجئين يخضعون لفحص طبي إلزامي عند دخول الولايات المتحدة، إلا أن البروتوكول الجديد يمنح موظفي التأشيرات سلطة أوسع لرفض الطلبات بناءً على الحالة الصحية العامة للمتقدم، مع التركيز بشكل خاص على طلبات الإقامة الدائمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن القرار لا يعني رفض جميع الحالات الطبية بشكل مباشر، بل يتم التعامل مع كل ملف على حدة وفق تقييم شامل لقدرة المتقدم على تحمل تكاليف العلاج.

كما أوضحت نيويورك بوست أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تسبب نحو 17.9 مليون وفاة سنويًا على مستوى العالم، وأن شخصًا من بين كل ثمانية أشخاص كان يعاني من السمنة عام 2022، في حين بلغت معدلات السمنة بين البالغين في الولايات المتحدة نحو 40.3% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).