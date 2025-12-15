«كأس أمم إفريقيا».. القنوات الناقلة والمنتخبات العربية المشاركة

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، يزداد اهتمام الجماهير بمعرفة القنوات الناقلة للبطولة وقائمة المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الـ35 من أكبر حدث كروي في القارة السمراء.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة beIN Sports القطرية أنها الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيتم بث المباريات عبر باقة قنوات beIN SPORTS MAX المخصصة للبطولة، والتي تضم القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1، beIN SPORTS MAX 2، beIN SPORTS MAX 3، beIN SPORTS MAX 4.

تقدم الشبكة بثًا مباشرًا لجميع المباريات إلى جانب استوديوهات تحليلية وتغطية شاملة لكل لحظة من أحداث البطولة.

المنتخبات العربية المشاركة

تشهد البطولة حضورًا عربيًا لافتًا مع مشاركة ستة منتخبات، هي: المغرب (البلد المضيف)، مصر، الجزائر، تونس، السودان، وجزر القمر. تأهل المغرب تلقائيًا بصفته الدولة المستضيفة، في حين تأهلت المنتخبات العربية الأخرى عبر تصفيات قارية قوية شهدت منافسة حادة.

نظام البطولة والمجموعات

تنقسم المنتخبات الـ24 إلى ست مجموعات تضم أربعة فرق في كل مجموعة، ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

أسفرت قرعة المجموعات عن توازن واضح بين الفرق القارية، مع تمثيل قوي للمنتخبات العربية في أكثر من مجموعة، أبرزها:

المجموعة الأولى: المغرب (المضيف) – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب إفريقيا – أنغولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: تونس – نيجيريا – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

طموحات عربية ومنافسة مرتقبة

تسعى المنتخبات العربية لرفع سقف طموحاتها في النسخة القادمة، مدفوعة بنتائج قوية في البطولات القارية الأخيرة وتطور ملحوظ في أداء منتخبات شمال إفريقيا. هذا ما يعزز التوقعات بمنافسة قوية ومستوى فني مرتفع.

ويعدّ كأس أمم إفريقيا 2025 فرصة ذهبية للمنتخبات لتعزيز حضورها القاري والتحضير للاستحقاقات العالمية المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة ظهور نجوم جدد ولحظات كروية ستبقى في ذاكرة الجماهير.