كاتس: الجيش الإسرائيلي سيسيطر على كامل المنطقة الأمنية جنوب لبنان

قتل 6 أشخاص وجرح 29 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة دوار العلم في مدينة صور، ومخيم المية ومية، وبلدة عدلون في قضاء صيدا جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 24 مارس ارتفع إلى 1072، فيما بلغ عدد الجرحى 2966. وأضاف التقرير أن 33 مواطنًا استشهدوا وجرح 90 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بدوره، أعلن الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء “غولاني” واصلت نشاطها البري المركز في جنوب لبنان بهدف توسيع نطاق “منطقة التأمين الأمامية”.

في السياق، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن نية الجيش الإسرائيلي السيطرة على كامل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، في أول تصريح رسمي يوضح أهداف تل أبيب في الأراضي اللبنانية.

وقال كاتس خلال اجتماع مع رئيس الأركان الإسرائيلي إن الجيش “سيسيطر على ما تبقى من جسور والمنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني”، الذي يصب في البحر المتوسط على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل.

وأكد حزب الله اللبناني استعداده للقتال لمنع أي محاولة إسرائيلية لاحتلال جنوب لبنان، واصفاً التصريحات الإسرائيلية بأنها “تهديد وجودي” للدولة اللبنانية.

وكان كاتس قد هدد سابقاً الحكومة اللبنانية بخسارة أراضٍ إذا لم تنزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم إلا بعد ضمان الأمن الكامل لشمال إسرائيل.

وفي تعليق على التصريحات، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن ما أعلن عنه وزير الدفاع الإسرائيلي “مقلق للغاية”، مضيفاً أن هذا الوضع آخر ما يرغب الشعب اللبناني في الجنوب برؤيته.

ومنذ 13 مارس الجاري، دمر الجيش الإسرائيلي خمسة جسور فوق نهر الليطاني، وكثف عمليات هدم المنازل في القرى اللبنانية القريبة من الحدود، ضمن حملة تقول تل أبيب إنها تستهدف حزب الله وليس المدنيين، رغم أن القانون الدولي يحظر استهداف البنية التحتية المدنية، بما فيها المنازل والجسور.

وحذرت متحدثة باسم الأمم المتحدة في لبنان من أن النزوح الكبير لأكثر من مليون شخص والتصعيد الحالي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.

من جهتها، شددت وزارة الخارجية الكندية، على وجوب نزع سلاح حزب الله في لبنان ووقف هجماته على إسرائيل، مؤكدة ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وعدم انتهاكها.