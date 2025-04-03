كارثة جديدة.. مقتل وإنقاذ العشرات بغرق قارب قبالة اليونان

في كارثة غرق جديدة، أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الخميس، “انتشال جثث أربعة مهاجرين “صبي وفتاة وامرأتان” من قارب غارق قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما تم إنقاذ 23 مهاجرا آخرين”.

وقالت وكالة “رويترز”، “اكتشفت سفينة دورية تابعة لخفر السواحل، القارب حوالي الساعة (23:00 بتوقيت غرينتش)، وقال مسؤول في خفر السواحل “إن عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية، ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب”.

وأضافت: “لم ترد معلومات فورية بشأن جنسية الضحايا والناجين أو نوع القارب الذي كانوا على متنه، ولم يتضح ما الذي تسبب في انقلاب القارب”، ويشار إلى أن الطقس في المنطقة جيد.

هذا ووفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “تعد اليونان، بوابة مفضلة إلى أوروبا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في عام 2015، ووصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها في العام الماضي، نحو 54 ألف مهاجر إلى اليونان، وهو ثاني أكبر عدد في جنوب أوروبا بعد إيطاليا، ووصلت الغالبية العظمى منهم بحرا”.