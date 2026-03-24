كارثة جوية في كولومبيا.. تحطم طائرة عسكرية وعلى متنها 125 شخصاً

أعلنت السلطات الكولومبية عن مقتل ما لا يقل عن 90 عسكريًا إثر تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز سي-130 هيركوليز تابعة للقوات الجوية، أثناء إقلاعها من بلدة بويرتو ليغويزامو في إدارة بوتومايو جنوب غرب البلاد.

وقال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو أرنولفو سانشيز عبر منصة إكس إنه يشعر بـ”حزن عميق” إزاء الحادث المأساوي، موضحًا أن الطائرة كانت تقل عناصر من القوات العامة، وأن وحدات عسكرية موجودة حاليًا في موقع الحادث للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وأوضح الوزير أن السلطات لم تحدد بعد العدد النهائي للضحايا أو أسباب الحادث، مضيفًا: “تم تفعيل جميع بروتوكولات الرعاية للضحايا وعائلاتهم، بالإضافة إلى التحقيق المعني”.

ودعا سانشيز إلى “تجنب التكهنات” حتى صدور معلومات رسمية، معبّرًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والمتضررين.

من جانبه، أشار الصحفي ريكاردو أوسبينا، مدير الخدمات الإخبارية في “بلو راديو”، إلى أن الطائرة كانت تقل 110 جنود، وتم إنقاذ نحو 20 منهم حتى الآن، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

في وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الكولومبية أن الطائرة كانت تقل 114 راكبًا و11 من أفراد الطاقم، وفق تصريحات قائد القوات الجوية الفضائية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا رويدا.

وأكد أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 48 مصابًا، جرى نقلهم إلى مرافق طبية في بويرتو ليغويزامو لتلقي العلاج.

وأشار الجنرال سيلفا رويدا إلى أن الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع، وسقطت الطائرة على بعد بضعة كيلومترات من المطار أثناء توجهها إلى مدينة بويرتو أسيس.

وتمت تفعيل عمليات استجابة طارئة لنقل المصابين، شملت طائرة نقل عسكرية أخرى من طراز سي-130 قادرة على استيعاب نحو خمسين مصابًا، إضافة إلى مروحية طبية من طراز يو آتش-60 لنقل الجرحى إلى أقرب المطارات والمرافق الطبية.

وفي تطور لاحق، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 77 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما لا تزال أوضاع 43 شخصًا غير معروفة، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. كما أشار إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتُعد طائرات سي-130 هيركوليز من أبرز طائرات النقل العسكري في العالم، وتستخدمها القوات الجوية لنقل الجنود والمعدات والمهام الإنسانية والإغاثية، بفضل قدرتها على الهبوط في مدارج قصيرة والعمل في ظروف تشغيل صعبة.

وتشهد كولومبيا بين الحين والآخر عمليات جوية عسكرية لنقل الأفراد والإمدادات إلى المناطق النائية، خصوصًا في إقليم الأمازون والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها عبر الطرق البرية، ما يجعل هذه الطائرات أداة حيوية للمهام العسكرية واللوجستية.