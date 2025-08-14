كارثة صحية في الكويت.. 13 وفاة وعشرات الإصابات بتسمم كحولي قاتل

شهدت الكويت حادثة صحية مأساوية، أسفرت عن وفاة 13 شخصًا وإصابة العشرات بحالات تسمم خطيرة، إثر تناول مشروبات كحولية ملوثة بمادة “الميثانول” السامة، وهي مادة كحولية صناعية تُستخدم في الأغراض الصناعية والتنظيف، وتعد قاتلة عند استهلاكها.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في بيان رسمي، أنها استقبلت منذ يوم السبت الماضي 63 حالة تسمم كحولي، توفي منها 13 شخصًا، فيما خضع 51 مصابًا لإجراءات غسيل كلوي عاجل لإنقاذ حياتهم، وأصيب 21 شخصًا بفقدان البصر أو ضعف حاد في الرؤية، بينما احتاج 31 مريضًا إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأكدت الوزارة أن أغلب الضحايا من “الوافدين الآسيويين”، في حين تواصل السلطات الأمنية والصحية التحقيقات لتحديد مصادر المشروبات المغشوشة وطرق توزيعها، ومنع تكرار هذه الكارثة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعد الميثانول مادة سامة للجهاز العصبي والكبد والكلى، وتؤدي حتى الجرعات الصغيرة منه إلى أعراض حادة تشمل الصداع، القيء، اضطرابات الرؤية، ثم الفشل الكلوي أو توقف التنفس.

وتؤكد التقارير الطبية أن فقدان البصر من الأعراض الشائعة لتسمم الميثانول، إذ يتلف العصب البصري بسرعة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق مجتمع كويتي يتميز بالتنوع الكبير، إذ يعمل في البلاد وافدون من أكثر من “169 جنسية”، بحسب جريدة الأنباء الكويتية. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن إجمالي العاملين في الكويت، بما في ذلك العمالة الوطنية، ويبلغ نحو 2.21 مليون عامل وعاملة، ما يعكس اعتماد الاقتصاد الكويتي على اليد العاملة الأجنبية في مختلف القطاعات.

ورغم أن المشروبات الكحولية محظورة قانونًا في الكويت، إلا أن بعض الأسواق الموازية والأنشطة غير المشروعة تروج لمشروبات ملوثة أو مُصنّعة بطرق بدائية، مما يزيد من مخاطر التسمم الجماعي.

ويطالب خبراء الصحة العامة بتشديد الرقابة على المواد الكحولية الصناعية، وإطلاق حملات توعية للتحذير من مخاطر استهلاك أي مشروبات مجهولة المصدر.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الفرق المختصة تلاحق شبكات يشتبه في تورطها بترويج هذه المشروبات القاتلة، وسط دعوات لتطبيق عقوبات مشددة بحق المتورطين، نظرًا لفداحة الخسائر البشرية التي لحقت بالمجتمع.