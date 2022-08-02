كارثة فزان.. نعي وتعازي.. عامل مشترك بين الحكومات والمجالس المنقسة

تقدّم المجلس الرئاسي بالتعازي لأسر الضحايا، داعيين الله ان يمن بالشفاء العاجل للجرحى، ووجهنا الحكومة ضرورة الاهتمام بالجرحى.‏

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «فُجعنا بحادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، وأتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، وأدعو الله السلامة والشفاء للمصابين».

ونعى مجلس النواب رئاسة وأعضاء ضحايا الحادث الأليم جراء انفجار صهريج الوقود، مطالبا الحكومة الليبية برئاسة باشاغا بتسخير الإمكانيات كافة لعلاج الجرحى.

من جانبه، ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أنّه يتابع عن كثب الفاجعة في بلدية بنت بية بسبب انفجار صهريج الوقود، وأنّه أصدر تعليماته بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع.

وفي السياق ذاته، نعى المجلس الأعلى للدولة أهالي الجنوب في حادثة الحريق الكبير ومانتج عنه من ضحايا، مشيرا إلى أنّ ماحدث هو نتيجة الإنقسام الذي تشهده البلاد.

المجلس الأعلى للدولة

وتقدّم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بتعازيه إلى الشعب الليبي في ضحايا حادثة صهريج الوقود ببنت بيت، مؤكدا وقوفهم إلى جانب الشعب الليبي في هذه المأساة.

وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نرولاند إنّه ن\يشعر بالقلق جراء الانفجار المأساوي الذي وقع في الجنوب ونعرب عن تعازينا الصادقة لأسر الضحايا.