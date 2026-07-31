كارثة في باكستان.. مقتل عشرات العمال بعد انهيار «منجم للفحم»

لقي 34 عاملًا مصرعهم إثر انفجار تسبب في انهيار منجم للفحم في إقليم بلوشستان غربي باكستان، بحسب ما نقلته قناة “Geo” الباكستانية عن مصادر محلية.

وأفادت إدارة المنجم بأن الانفجار وقع نتيجة تسرب غاز الميثان، ما أدى إلى انهيار مفاجئ داخل المنجم، في وقت كان فيه 42 عاملًا يعملون تحت الأرض لحظة وقوع الحادث.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في موقع الانهيار، بهدف الوصول إلى العمال العالقين، والبحث عن ناجين، وانتشال الضحايا من داخل المنجم، وفق ما أكدته الجهات المحلية.

وفي حادث منفصل داخل إقليم بلوشستان، أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل عامل آخر في منجم مختلف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

وتعيد حوادث المناجم المتكررة في باكستان تسليط الضوء على تحديات السلامة في قطاع التعدين، خاصة في إقليمي بلوشستان والسند، حيث تشهد بعض المناجم انفجارات ناجمة عن تراكم الغازات وانهيارات داخلية، وسط مطالب متواصلة بتحسين إجراءات الحماية وظروف العمل للعمال.

ويُعد إقليم بلوشستان من أهم مناطق التعدين في باكستان، إذ يضم عددًا من مناجم الفحم التي تعتمد عليها صناعات محلية، إلا أن القطاع يواجه صعوبات مرتبطة بسلامة العمال، خصوصًا مع تكرار الحوادث الناتجة عن الغازات والانهيارات داخل مواقع التعدين.