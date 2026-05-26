كارثة مناخية «غير مسبوقة» في فرنسا.. الحرارة القاتلة تخلف ضحايا

تشهد فرنسا موجة حر شديدة وغير معتادة لشهر مايو، أسفرت عن تسجيل 7 حالات وفاة مرتبطة مباشرة بارتفاع درجات الحرارة، في حادثة وصفتها السلطات بأنها سابقة خطيرة وغير مسبوقة من حيث التوقيت والحدة.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، الوزيرة المكلفة بالطاقة مود بريغون، تسجيل هذه الوفيات، موضحة أن من بينها ما لا يقل عن 5 حالات غرق وقعت في عدة مناطق فرنسية، إلى جانب وفيات أخرى حدثت أثناء ممارسة النشاط الرياضي في باريس ومنطقة ليون الكبرى.

وخلال تصريحات أدلت بها لإذاعة “TF1”، شددت بريغون على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحذر، محذرة من أن الأرقام المعلنة أولية وقد تشهد تغيرًا مع استمرار عمليات الرصد الطبي وتقييم آثار الموجة الحارة.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن البلاد سجلت يوم الاثنين الماضي أعلى درجة حرارة لشهر مايو منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، في مؤشر يعكس شدة هذه الموجة الحرارية غير المعتادة.

كما أشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تأثير ظاهرة “القبة الحرارية” التي تؤدي إلى احتباس الهواء الساخن فوق مناطق واسعة من أوروبا الغربية.

وبحسب السلطات، دخلت ثماني مقاطعات في غرب فرنسا حالة تأهب “اللون البرتقالي”، وهو مستوى إنذار مرتفع يشير إلى خطورة الظروف الجوية، مع تمديد حالة التأهب ليوم الأربعاء أيضًا، في خطوة تُسجل كإجراء استثنائي خلال شهر مايو.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأوروبية من موجات الحر المبكرة والمتكررة، والتي باتت تثير مخاوف جدية بشأن التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على الصحة العامة وأنماط الحياة اليومية، خصوصًا في الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتواصل السلطات الفرنسية مراقبة الوضع عن كثب، مع الدعوة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتقليل الأنشطة البدنية خلال ساعات الذروة، في محاولة للحد من ارتفاع عدد الضحايا المحتملين.

🗣️ "7 décès liés directement ou indirectement à la chaleur, dont au moins 5 de noyade, ainsi que des morts liées aux fortes chaleurs lors d’événements sportifs"



La porte-parole du gouvernement @MaudBregeon fait un premier bilan de la canicule



▶️ #BonjourLaMatinaleTF1 @agindre pic.twitter.com/PohOA2dR27 — TF1Info (@TF1Info) May 26, 2026