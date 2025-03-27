كانت تقلّ نحو 44 راكباً.. قتلى ومصابون بغرق غواصة في مصر

قتل 6 سياح أجانب حتفهم وأصيب 9 آخرون، بينهم 4 حالات خطرة، وإنقاذ 29 آخرين، في غرق غواصة سياحية خلال رحلة بحرية في مصر، كانت تقل 44 راكباً.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، “بأن السياح كانوا في رحلة لمشاهدة “الشعاب المرجانية” في “الغردقة” بمحافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة في جنوب شرق مصر”.

وقالت مصادر مصرية، لوكالة الأنباء الألمانية، “إن الغواصة السياحية غرقت أمام “مارينا” أحد الفنادق الشهيرة “بالغردقة”، وتبين من الفحص أن اسمها “سندباد” وكانت تقل نحو 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد “الشعب المرجانية” تحت مياه البحر الأحمر “بالغردقة”.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة في بيان لها: “في يوم 27 مارس، حوالي الساعة 10:00، وعلى مسافة 1 كم من الشاطئ، تعرضت الغواصة الترفيهية “سندباد”، التابعة للفندق الذي يحمل نفس الاسم للغرق، وكانت الغواصة في رحلة تحت الماء لتفقد الشعاب المرجانية”.

وتابعت القنصلية: “بالإضافة إلى أفراد الطاقم، كان على متن السفينة 45 سائحًا، من بينهم قاصرون جميعهم مواطنون روس من شركة “بيبليو جلوبس”، وبحسب التقارير الأولية، تعرض 4 سياح للغرق وتم إنقاذ معظم من كانوا على متن السفينة ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفياتهم في الغردقة وحالتهم الصحية لا تدعو للقلق”.