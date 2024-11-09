كانوا في حالة سيئة.. تحرير عشرات المهاجرين في طبرق

أعلنت مؤسسة “العابرين” لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، “تحرير 44 مهاجرا غير شرعي، كانوا محتجزين، داخل أحد معسكرات جماعات الهجرة غير الشرعية، جنوب مدينة طبرق”.

وأكدت المؤسسة، أن “وحدات الإسناد الأمني الليبي وجهاز الأمن الداخلي، والإدارة العامة للبحث الجنائي، تمكنت من تحرير المهاجرين غير الشرعيين، كانوا محتجزين داخل معسكر “عبد الخالق” جنوب طبرق 35 كيلو متر بالقرب من قاعدة ناصر الجوية، وهو معسكر “قديم مهجور”.

وبحسب المؤسسة، “فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تحريرهم كانوا في حالة سيئة نتيجة الجو والعطش الشديد، حتى “قدمت لهم الأجهزة الأمنية الليبية الطعام والشراب”.

وأكدت “أن المهربين أخذوا 100 مهاجر إلى جهة غير معلومة قبل عملية التحرير بساعات”.

يذكر أنه “ووفق المنظمات المعنية بالهجرة غير القانونية، فإن “ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وقدّرت وكالة نوفا الإيطالية أن ما يقرب من 14 ألفاً و755 مهاجراً غير شرعي وصلوا الشواطئ الإيطالية من ليبيا خلال النصف الأول من عام “2024، وخلال كلمة في منتدى دولي نظمته ليبيا، في شهر يوليو الماضي، لمناقشة ملف الهجرة في المتوسط،، قدّر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أعداد المهاجرين الموجودين في ليبيا حاليا بنحو 2.5 مليون مهاجر، وتوقع ارتفاع العدد إلى 3 ملايين، وأكد أن نحو 90 إلى 120 ألف مهاجر يدخلون إلى ليبيا عبر الصحراء شهريا”.

#العابرين_طبرق بتاريخ الأمس الخميس وعند ساعات متأخرة من الليل،قامت وحدات الإسناد الأمني وجهاز الأمن الداخلي، والإدارة… تم النشر بواسطة ‏مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية‏ في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤