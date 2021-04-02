كبرى الشركات الصينية تزور ليبيا للتباحث حول خطط الإعمار والبناء

يقوم وفد اقتصادي تجاري صيني رفيع المستوى، هذه الأيام بزيارة إلى ليبيا، بهدف التشاور مع السلطات والشركات الليبية ورجال الأعمال في عملية التعاقد والاستثمار ضمن خطط عمل حكومة الوحدة الوطنية للإعمار والبناء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن عدد من المسؤولين بالحكومة التقوا مع الوفد رفيع المستوى من شركة (kimberley CAPITAL Holding) المتخصصة في مجال الاستثمار العالمي وبرفقتهم مجموعة من أكبر الشركات الحكومية الصينية في مجال البترول والإعمار وبناء الجسور والكباري والموانئ النفطية والبحرية والبنية التحتية، وهذه الشركات تعد من الشركات الكبيرة على المستوى الدولي ومن ضمن الـ (500) شركة ضخمة في العالم.

وأوضحت المصادر أنه تم خلال هذه اللقاءات مع الوفد الصيني التركيز على التشاور والتباحث حول إمكانية الاستفادة من الخبرات الصينية في عمليات الإعمار والبناء التي تعتزم السلطات الليبية القيام بها، وفرص التعاقد مع الشركات الصينية للمشاركة في عملية الإعمار.