كتلة معارضة إسرائيلية تسعى لهزيمة «نتنياهو» في انتخابات 2026

أعلن يائير لابيد (يش عتيد) وأفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) وغادي آيزنكوت (ياشار) ويائير غولان (الحزب الديمقراطي)، السبت، عن تحويل اجتماعاتهم المشتركة إلى منتدى دائم تحت اسم “كتلة التغيير”، يهدف إلى هزيمة حكومة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة أكتوبر 2026.

وأكد القادة الأربعة أن الاجتماع المقبل سيُعقد بعد عيد الغفران مطلع أكتوبر، مع ترجيحات بانضمام بيني غانتس ونفتالي بينيت إلى النقاشات.

كما اتفقوا على تشكيل هيئة مهنية لصياغة برنامج عمل يتضمن إعداد دستور، وتطبيق خدمة وطنية شاملة، والحفاظ على هوية إسرائيل كـ”دولة يهودية وديمقراطية وصهيونية”.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تأسيس آيزنكوت لحزبه الجديد “ياشار”، الذي يضم 120 عضوا مؤسسا من قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد والأمن، وبعد استقالته من الكنيست في يونيو حيث كان يشغل منصب الرجل الثاني في قيادة حزب “أزرق أبيض”.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو احتجاجًا على الوضع في غزة

شهدت عدة مدن إسرائيلية، بينها القدس وتل أبيب وحيفا، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين، أبرزها أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نحو ألف متظاهر تجمعوا أمام منزل نتنياهو بعد إجلاء عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية العائلات من الاقتراب من الحواجز المنتشرة حول المنزل، ووقعت مشادات مع بعض المشاركين، بما في ذلك عضوة الكنيست نوعما لازيمي.

وجاءت المظاهرات على خلفية الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ الثلاثاء الماضي بهدف القضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، بدعم مدفعي وجوي وقصف مستمر.

وسجلت مدينة غزة ليلة الاثنين الماضي أعنف الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت الأبراج والبنايات السكنية، في إطار التحضير للعملية البرية، وسط استمرار القصف اليومي للمدينة من قبل القوات الإسرائيلية.

البرازيل تستبعد الولايات المتحدة من منتدى في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت شبكة “سي إن إن برازيل” بأن البرازيل قررت استبعاد الولايات المتحدة من المنتدى الثاني بعنوان “دفاعًا عن الديمقراطية وضد التطرف”، المزمع عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الشبكة أن القرار جاء على خلفية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف بأنه يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظام الانتخابي والقضائي.

وينظم المنتدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بمشاركة قادة من تشيلي وإسبانيا وكولومبيا وأوروغواي، ومن المتوقع أن يشارك فيه ممثلون عن حوالي 30 دولة.

وكانت الولايات المتحدة قد حضرت المنتدى الأول العام الماضي في ظل إدارة جو بايدن، عبر ممثل عن وزارة الخارجية.