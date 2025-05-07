كرة القدم مدخلًا للدبلوماسية.. ترامب يقترح عودة روسيا للمونديال تمهيدًا للسلام في أوكرانيا

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مفاجئ بشأن الحظر المفروض على مشاركة المنتخب الروسي في بطولة كأس العالم، حيث أقر بعدم معرفته بالتفاصيل المتعلقة بمنع روسيا من المشاركة في البطولات الدولية لكرة القدم، حسبما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن السماح لروسيا بالمشاركة في البطولة بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا “قد يشكل حافزًا جيدًا نحو تحقيق تسوية سلمية”، ما فتح باب النقاش حول احتمالية عودة المنتخب الروسي إلى المحافل الدولية في حال تحقق تقدم سياسي.

وكان المنتخب الروسي قد تلقى في وقت سابق دعوة للمشاركة في بطولة تنظمها اتحادات دول آسيا الوسطى لكرة القدم (CAFA)، كبديل عن الغياب القسري عن البطولات الأوروبية والدولية.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، خلال لقائه مع ترامب، عن أمله في أن تشارك روسيا في كأس العالم 2026، موضحًا أن ذلك “سيكون ممكنًا فقط في حال تحقق السلام في أوكرانيا”.

وفي تطور موازٍ، نقلت صحيفة “إنديبندنت” أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بدأ اتخاذ خطوات لإعادة الفرق الروسية إلى المسابقات الدولية، في ظل دعم من شخصيات بارزة في عالم كرة القدم تؤيد عودة روسيا الفورية.

يُذكر أن الأندية والمنتخبات الروسية مستبعدة من جميع البطولات الدولية منذ مارس 2022، عقب فرض عقوبات من قبل فيفا ويويفا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو، وستكون أول نسخة يشارك فيها 48 منتخبًا، وتُنظَّم في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.