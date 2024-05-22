كريم خان: أعضاء في الكونغرس أرسلوا تهديدا بسبب موقف المحكمة من إسرائيل

أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكشف خان في مقابلة مع شبكة ” CNN” أن أحد السياسيين الغربيين قال له إن هذه المحكمة “أنشأت من أجل إفريقيا ومن أجل السفاحين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، حسب تعبيره.

وتحدث “خان”، عن الانتقادات الشديدة التي تلقاها من الولايات المتحدة، لا سيما من أعضاء بالكونغرس، وأغلبهم من الجمهوريين، وذلك عبر رسالة جاء فيها “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدما في الإجراءات، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، وحظركم وعائلاتكم من الولايات المتحدة. لقد تم تحذيرك”، وان هذا تهديد صريح .

وشدد خان على أن التهديدات لن تثنيه عن عمله، قائلا ، “لأننا علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، بالإخلاص للعدالة”.