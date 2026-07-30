كشف مخالفات وتجاوزات بـ«استيراد وبيع الأدوية» في الأسواق

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن فرق التحري التابعة له من كشف تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية ارتكبتها إحدى شركات استيراد الأدوية والمعدات الطبية، مشيرًا إلى أن الشركة محل التحقيق متهمة بالتهرب الضريبي والمضاربة في سوق الأدوية.

وأوضح الجهاز، في بيانٍ له، أن التحقيقات الأولية كشفت قيام الشركة بتوريد أدوية ومستلزمات طبية عبر اعتمادات مستندية مصرفية وبموافقات رسمية، إلا أنها قامت ببيع المنتجات في سوق الأدوية وللجهات العامة بهوامش أرباح مرتفعة تراوحت بين 100% و300%.

وأضاف الجهاز أن الشركة حصلت على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي المعتمد من خلال الاعتمادات المستندية، لكنها قدمت إلى مصلحة الضرائب مستندات وقوائم مالية أظهرت أنها شركة خاسرة ولم تحقق أرباحًا، وهو ما اعتبره الجهاز من ضمن المخالفات التي تستوجب التحقيق بشأنها.

وأشار جهاز مكافحة الجرائم المالية إلى أن إجراءات الاستدلال مع أحد مسؤولي الشركة كشفت عن ممارسات أخرى مرتبطة بتوريد أدوية أعصاب مخصصة للجهات العامة بموجب موافقات رسمية.

وبحسب الجهاز، تبين أن الشركة كانت تسلم جزءًا محدودًا من الشحنات المستوردة إلى الجهات الطالبة، بينما يجري تسريب الكميات المتبقية وبيعها في سوق الأدوية للصيدليات والأفراد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد الجهاز أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى ضبط المشتبه فيه (ع. م. ع)، وإحالته مقبوضًا عليه رفقة أوراق المحضر إلى مكتب المحامي العام طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.