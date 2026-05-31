كشف ملابسات حادث «مروّع» على طريق المنارة

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع وقوع حادث تصادمٍ مروريٍّ صباح اليوم الأحد على طريق المنارة بمنطقة قصر بن غشير، أسفر عن وفاة شابٍ وإصابة آخر بجروحٍ بليغةٍ.

وأوضحت المديرية أن الحادث وقع عند الساعة 10:48 صباحاً، وشمل شاحنةً ومركبتين، حيث كانت الشاحنة تسير قادمةً من جهة الشرق، من منطقة الأربع شوارع مبروك همّان، باتجاه الغرب نحو طريق ترهونة.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها المديرية، كانت مركبةٌ من نوع “كيا” تسير في الاتجاه المقابل من طريق ترهونة نحو الأربع شوارع مبروك همّان، وعند محاولة سائقها الانعطاف إلى اليسار لتغيير مساره وقع الاصطدام مع الشاحنة.

وأضافت المديرية أن سائق الشاحنة فقد السيطرة على عجلة القيادة عقب الاصطدام، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بمركبةٍ أخرى كانت متوقفةً خارج الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق مركبة “كيا”، محمد ميلاد عمر عبدالسلام، المولود عام 2007، بإصاباتٍ بليغةٍ، فيما توفي مرافقه جبريل علي جبريل، المولود عام 2007.

وأكدت مديرية أمن النواحي الأربع أن بقية السائقين المتورطين في الحادث يتمتعون بحالةٍ صحيةٍ جيدةٍ.