كلاسيكو النار.. برشلونة وريال مدريد في مواجهة حاسمة ترسم ملامح بطل الليغا

يستعد عشاق كرة القدم في أنحاء العالم لمتابعة واحدة من أكثر المباريات المرتقبة هذا الموسم، حيث يحتضن ملعب “مونتجويك” في برشلونة مساء اليوم الأحد قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني، والتي تجمع الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد في مواجهة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، متقدماً بأربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 75 نقطة، ما يجعل الكلاسيكو فرصة ثمينة للنادي الكتالوني لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط، والاقتراب أكثر من التتويج باللقب الغائب منذ موسمين.

ويأمل برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك في مصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي من نصف النهائي، كما يسعى لتحقيق رابع انتصار على غريمه هذا الموسم، بعدما فاز عليه في نهائي كأس السوبر الإسباني (5-2)، ومباراة الدوري الأولى (4-0)، ونهائي كأس الملك (3-2).

في المقابل، يخوض ريال مدريد المواجهة بشعار “لا بديل عن الفوز”، إذ يأمل حامل اللقب في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، وإحياء آماله في الدفاع عن اللقب خلال الجولات المتبقية، خاصة بعد موسم محلي وأوروبي لم يرق إلى تطلعات جماهير “المرينغي”.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتُنقل عبر قناة “بي إن سبورتس HD1” بصوت المعلق عصام الشوالي.

وتعد هذه المواجهة بمثابة منعطف حاسم في صراع الليغا، إذ قد تحدد نتيجتها هوية البطل قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

اللهم امين ان شاء الله نفوز اليوم ريال مدريد اللهم امين اللهم امين — محمد النعيمي (@QWQW814592) May 11, 2025

مباراة اليوم 📌 🔔 "كلاسيكو الحسم "



برشلونة 🆚️ ريال مدريد



بطولة 🏆: الدوري الإسباني



الجولة 📅: 35



موعد المباراة 🕐: 17:15 بتوقيت مكة المكرمة



ملعب المباراة 🏟: مونتجويك



القنوات الناقلة 🎥: BEIN SPORTS HD 1



تعليق 🎙: عصام الشوالي pic.twitter.com/9eBQzBJ5NN — أوليه مدريد (@oleehreal) May 10, 2025