كمين أمني محكم يُسفر عن ضبط مواد مخدرة ومتهم في طلميثة

في عملية أمنية دقيقة، أرسل فرع جهاز البحث الجنائي الساحل ثلاث دوريات مطقّمة تمركزت عند بوابة طلميثة، عقب ورود معلومات تفيد بتحرك مركبة من نوع (مازدا) رصاصية اللون يُشتبه في قيامها بجلب مواد مخدرة.

وبعد تتبّع المركبة، تم استيقافها، ولاحظ عناصر الدورية ارتباكًا ظاهرًا على سائقها، ما استدعى تفتيش المركبة، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الحشيش، وأقراص مهلوسة، وأدوات تعاطٍ شملت موسًا محروقًا، وورق (بفرة)، وقطعة تُعرف بـ(كنشة).

وتم نقل المتهم إلى مقر الجهاز، وحُجز بالحجز القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.