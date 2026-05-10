كمين مسلح يسقط عشرات الضحايا في باكستان

قتل 12 من أفراد الأمن إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة شرطة في منطقة فتح خيل بمدينة بانو شمال غربي باكستان، تلاه نصب كمين لعناصر الشرطة الذين هرعوا لتقديم الدعم.

وأظهرت الصور بعد الهجوم أن المبنى تحول إلى أنقاض، مع انتشار الطوب والحطام المحترق والمركبات المحطمة في أرجاء المنطقة.

وقال المسؤول بالشرطة ساجد خان إن قوات الأمن انتشلت جثث 12 شخصًا، فيما نُقل ثلاثة آخرون على قيد الحياة إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأشار مسؤول شرطة، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن المسلحين اقتحموا نقطة الشرطة بعد اصطدامهم بها بالسيارة المفخخة، وشرعوا في إطلاق النار على أي عناصر متبقين، قبل أن ينصبوا كمينًا إضافيًا للقوات التي وصلت لتقديم الدعم، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين إضافيين.

وأكدت مصادر أمنية أن المسلحين استخدموا طائرات مسيرة خلال الهجوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وأعلنت المستشفيات الحكومية في بانو حالة الطوارئ.

وأعلن تحالف مسلح يُعرف باسم «اتحاد المجاهدين» مسؤوليته عن الهجوم.

وتأتي هذه الحادثة في وقت ما زالت فيه التوترات على طول الحدود الباكستانية مع أفغانستان قائمة، بعد اندلاع معارك واسعة في فبراير الماضي إثر غارات جوية باكستانية داخل أفغانستان استهدفت معاقل مسلحين، بينما تنفي حركة طالبان ضلوعها في الهجمات داخل باكستان.

وتلقي الحكومة الباكستانية باللوم على كابل لاستضافة المسلحين الذين يخططون لهجمات داخل الأراضي الباكستانية، فيما تستمر الاشتباكات المتفرقة دون التوصل إلى وقف إطلاق نار رسمي.