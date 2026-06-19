كندا تكتسح قطر بسداسية تاريخية.. العنابي يتلقى ضربة موجعة في المونديال

تعرض المنتخب القطري لهزيمة ثقيلة أمام منتخب كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، في مباراة شهدت تفوقًا كنديًا كبيرًا منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية.

واستغل المنتخب الكندي عاملي الأرض والجمهور على ملعب “بي سي بليس” في فانكوفر، ليفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء. وجاءت البداية قوية من أصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل مبكرًا عبر سايل لارين، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد هدفين متتاليين منحا كندا أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وازدادت معاناة المنتخب القطري في الشوط الثاني بعدما أكمل المباراة بتسعة لاعبين إثر حالتي طرد، الأمر الذي منح المنتخب الكندي مساحات أكبر لمواصلة الضغط وصناعة الفرص.

وواصل جوناثان ديفيد تألقه ليسجل “هاتريك” تاريخيًا، بينما أضاف ناثان ساليبا هدفًا آخر، كما سجل الدفاع القطري هدفًا عكسيًا، لتنتهي المباراة بسداسية نظيفة هي الأكبر في تاريخ مشاركات كندا بكأس العالم.

وشهدت المباراة أيضًا إصابة مؤثرة للاعب الوسط الكندي إسماعيل كوني بعد تدخل قوي، ما ألقى بظلاله على فرحة الجماهير الكندية رغم الانتصار الكبير.

وبهذه النتيجة، رفعت كندا رصيدها إلى أربع نقاط وتصدرت المجموعة مؤقتًا، مقتربة من التأهل إلى الدور المقبل، فيما تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة بعد تعادلها في الجولة الأولى أمام سويسرا، لتصبح مهمتها أكثر تعقيدًا في سباق التأهل.

وكانت ليلة صعبة على “العنابي”، الذي دخل المباراة باحثًا عن أول انتصار في تاريخه بكأس العالم، لكنه اصطدم بمنتخب كندي قدم واحدًا من أفضل عروضه على الإطلاق، ليخرج أصحاب الأرض بفوز تاريخي سيبقى عالقًا في ذاكرة جماهيرهم لسنوات طويلة.