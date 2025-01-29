«كنز غذائي» يحمي من أمراض قاتلة

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة “ميرور”، “أن نوعا شائعا من “التوابل”، يحمل فوائد صحية متعددة، أبرزها الوقاية من السرطان وخفض مستويات الكوليسترول.

وبحسب الدراسة، “فإن “بذور الكمون” الغنية بالعناصر الغذائية، تحتوي مركبات تعزز الصحة العامة، ويعتقد أن التأثيرات الصحية الإيجابية “للكمون” تعود إلى مركبات الفلافونويد، التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة التي تسبب تلف الخلايا”.

ووفقا لموقع “الطبي”، فإن هذه “العملية قد تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم”.

وكشف الباحثون أن “مستخلصات الكمون أظهرت تأثيرات إيجابية على خلايا مصابة بسرطان العظام، حيث ساعدت في شفائها”.

وأوضحت الدراسة أن “هذه النتائج تفتح الباب أمام إمكانية استخدام “الكمون” كوسيلة مساعدة في علاج السرطان مستقبلا”، وأشارت “إلى دور “الكمون” في الحد من مخاطر الإصابة بسرطانات الكبد والمعدة والأمعاء”.

وذكر الباحثون أن “الكمون” أثبت فعاليته في خفض مستويات الكوليسترول “الضار” (LDL)، الذي يعد من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتناول مستخلص الكمون 3 مرات يوميا لمدة 45 يوما أدى إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار، كما يحتوي على فيتامين A والكالسيوم والحديد، ما يجعله مكونا مغذيا ومفيدا في النظام الغذائي اليومي”.

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