كوادر وطنية تعيد تشغيل واحدة من أكبر حفارات ليبيا النفطية

أعلنت الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط عن عودة الحفارة رقم (12)، المعروفة بكونها أحد أقوى حفارات الأسطول الوطني، إلى العمل الميداني مجددًا بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية التي شملت البرج والقاعدة الرئيسية للحفارة.

وكانت الحفارة، ذات القدرة التشغيلية البالغة 2000 حصان (HP)، قد خرجت عن الخدمة في أكتوبر 2023 نتيجة أضرار لحقت بها أثناء عملية نقل روتينية، وخضعت بعدها لصيانة دقيقة، تم تنفيذها بكفاءة على يد كوادر وطنية تابعة للشركة، وبإشراف شركة H.H المختصة.

وانطلقت الحفارة يوم أمس السبت 19 يوليو 2025 في تنفيذ مهمتها الثانية بعد الصيانة، لحفر البئر G322-51 الواقع في حقل النافورة النفطي، بعمق يقدر بـ 10,000 قدم (FT).

وتُعد عودة الحفارة (12) إلى العمل مؤشرًا على جاهزية الأسطول الوطني واستمرارية تطوير قدرات الحفر المحلية بأيدٍ ليبية، بما يعزز من كفاءة واستدامة قطاع النفط الوطني.