كودي رودز يُشعل سماكداون ويجبر جون سينا على نزال سمرسلام بالقوة!

شهد عرض WWE سماكداون فجر اليوم السبت مواجهة مفاجئة ومثيرة بين نجم المصارعة كودي رودز والمخضرم جون سينا، انتهت بـ شجار عنيف أجبر خلاله رودز خصمه سينا على توقيع عقد نزال مرتقب في عرض “سمرسلام” المقبل.

وكان من المقرر توقيع عقد نزال على لقب WWE بلا منازع بحضور مدير العرض آدم بيرس، إلا أن سينا أعلن رفضه المشاركة في “سمرسلام”، مشيراً إلى ارتباطاته السينمائية وإرهاقه العاطفي، قبل أن يغادر الحلبة دون توقيع.

لكن كودي رودز لم يتقبل انسحاب سينا، فباغته بهجوم عنيف أدى إلى اشتباك بين النجمين داخل وخارج الحلبة. وبلغت المواجهة ذروتها حينما أسقط رودز خصمه أرضاً، ثم حطمه فوق طاولة مستخدماً قفزة من الحبال العلوية، قبل أن يضع قلماً في يد سينا ويجبره على التوقيع بالقوة.

الحدث أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل، حيث وصفه الجمهور بـ”الصدمة الكبرى” ضمن حلقات WWE هذا العام، خاصة مع اقتراب موعد اعتزال جون سينا بنهاية 2025، ما يزيد من أهمية هذه المواجهة التاريخية المنتظرة في “سمرسلام”.

مواجهات أخرى في العرض

أندرادي وراي فينيكس فازا في نزال رباعي (Fatal 4-Way) ليصبحا المنافسين الأولين على لقب بطولة الفرق.

شارلوت فلير تفوقت على راكيل رودريغيز في مواجهة نسائية قوية.

ستيفاني فاكير هزمت ألبا فراي في نزال فردي مثير.

NEXT WEEK!@AndradeElIdolo and @ReyFenixMx will battle against The Wyatt Sicks in a WWE Tag Team Championship Match 🔥 pic.twitter.com/olU28r3GMf — WWE (@WWE) July 19, 2025

Whether @JohnCena likes it or not he will be at SummerSlam… in a STREET FIGHT 🔥@CodyRhodes pic.twitter.com/cAjVb7mPfK — WWE (@WWE) July 19, 2025