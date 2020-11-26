كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة عالمياً خلال 24 ساعة

وفق بيانات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، ارتفع عدد الوفيات بنحو 10 آلاف، متجاوزا 1.4 مليون شخص.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 59.4 مليون حالة ، بعد أن زاد بأكثر من 527 ألف حالة خلال 24 ساعة.

وتلقت منظمة الصحة العالمية اعتبارا من مساء 25 نوفمبر بيانات حول 59 مليونا و481313 مصابا، ومليون و404542 حالة وفاة، وارتفع بذلك عدد المصابين بمقدار 527326، والوفيات بـ 98989.

وجرى تسجيل الحد الأقصى لعدد المصابين يوميا في 14 نوفمبر وبلغ 668656 مصابا، والوفيات في 17 أبريل بعدد 12432 حالة.

يشار إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تأخذ في الاعتبار المعلومات المؤكدة رسميا فقط عن حالات الإصابات والوفيات المقدمة من الدول.

وتتركز أكثر من 41٪ من الإصابات المُبلَّغ عنها في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المنطقة الأوروبية (216464)، تليها أمريكا الشمالية والجنوبية (208227) وجنوب شرق آسيا (54834) بحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتم تسجيل معظم حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة بعدد 12.276.834. تليها الهند (9.222.216)، فالبرازيل (6.087.608)، ثم روسيا (2.162.503)، ففرنسا (2.115.778)، وبعد ذلك إسبانيا (1.594.844)، وبريطانيا (1.538.798)، وإيطاليا (1.455.022)، والأرجنتين (1.374.631)، وكولومبيا (1.254.949)، والمكسيك (1.049.358)، وأخيرا بيرو (961.320).