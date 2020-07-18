كورونا.. أمريكا تسجل قفزة قياسية في الإصابات ولندن تستعد لرفع الإغلاق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، قفزة بعدد الإصابات التي تم الكشف عليها بفيروس كورونا الجديد بتسجيل 3 ملايين و555 ألفا و877 ألف إصابة، وبريطانيا تعلن موعد رفع الإغلاق.

جاء ذلك وفقا للأرقام إعلانتها المراكز الأمريكية حيث وثقت زيادة بـ72045 حالة عن الإحصاء السابق.

وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ 926 حالة ليصل إجمالي ضحايا “كوفيد – 19” منذ انتشار الجائحة إلى 137864.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض “كوفيد-19” حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 يوليو مقارنة بالتقرير السابق.

وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية قبل عيد الميلاد، وذلك برفع قيود العزل على مراحل، لكنه نبه إلى ضرورة الاستعداد أيضا للأسوأ.

وأضاف: “أتمنى بقوة أن نتمكن من مراجعة القيود المتبقية، ونسمح بعودة أكبر إلى الوضع الطبيعي اعتبارا من نوفمبر على أقرب تقدير وربما في عيد الميلاد”.

وفي بريطانيا أكثر من 45 ألف شخص توفوا بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في أوروبا، لكن البلاد بدأت في تخفيف إجراءات العزل مع تراجع أعداد الوفيات والمصابين.