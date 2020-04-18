كورونا.. أميرة السويد تنضم لطاقم تمريضي لمواجهة الفيروس

تحمل الأميرة صوفيا لقب الرئيسة الفخرية للمستشفى. [تويتر]

انضمت الأميرة صوفيا، زوجة ابن ملك السويد، إلى طاقم تمريض أحد مستشفيات البلاد، في وقت تجاوز فيه عدد المصابين بكورونا في السويد 13 ألف إصابة، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلن حساب السويد عبر تويتر الناطق باللغة العربية، أن الأميرة صوفيا البالغة من العمر 35 عاما، دوقة فارملاند، قد انضمت لفريق التمريض في مستشفى صوفيا هيميت بالعاصمة ستوكهولم،

وتحمل الأميرة صوفيا لقب الرئيسة الفخرية للمستشفى، ويأتي انضمام دوقة فارملاند لطاقم التمريض بعدما حصلت على دورة مكثفة في الصحة ورعاية المرضى من جامعة ستوكهولم، لمساعدة الطاقم الطبي على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في حين، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السويد وفق آخر إحصائيات رسمية إلى 13,822 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1511.

يُشار إلى أن الأميرة صوفيا تزوجت عام 2015 من الأمير كارل فيليب، في حفل ملكي، لتصبح أول أميرة تنضم من عامة الشعب إلى الأسرة المالكة في السويد.

الأميرة صوفيا، دوقة فارملاند تنضم لفريق التمريض في مستشفى “صوفيا هيميت” Sophiahemmet بستوكهولم 🏥وهي تحمل لقب الرئيسة الفخرية لها أيضًا، بعد حصولها على دورة مكثفة في الصحة ورعاية المرضى من جامعة ستوكهولم #السويد لمساعدة الطاقم الطبي على مواجهة جائحة #كورونا. pic.twitter.com/twgj6klRya — السويد (@Sweden_AR) April 17, 2020

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