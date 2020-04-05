«كورونا» ارتفاع حالات الإصابة في ليبيا إلى 18

30 عينة نتائجها سالبة وحالة واحدة موجبة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء “كوفيد 19” إلى 18 حالة عقب تسجيل 1 حالة إصابة جديدة اليوم.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان صحفي : “ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 18 حالة”.

وأكد البيان “تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 31 عينة وكانت 30 عينة نتائجها سالبة وحالة واحدة موجبة”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

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