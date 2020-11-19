كورونا «تتغول» عالمياً الإصابات تلامس 56 مليون والوفيات تتجاوز المليون و300 ألف

حسب إحصاء لرويترز أظهر أن ما يزيد عن 55.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و343584 ‭‬‬‬حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

والدول الـ10 الأكبر من حيث عدد الإصابات وإجمالي الوفيات في العالم هي الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا.

وأكثر الدول العربية التي سجلت حالات إصابة ووفيات هي العراق والسعودية والمغرب والأردن والإمارات، ويعتمد مصدر إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.

طوكيو والهند

ورفعت طوكيو اليوم الخميس حالة التأهب لواجهة كورونا إلى أعلى درجة، بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة في العاصمة اليابانية.

وفي الهند، كشفت بيانات وزارة الصحة اليوم الخميس أن البلاد سجلت 45576 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 8.96 مليون حالة.

وتحتل الهند المركز الـ2 عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، وتقول السلطات إن الاحتفال بالأعياد تسبب بزيادة الإصابات.

وحسب ماذكرت قناة “الحرة”، سجلت وزارة الصحة الهندية 585 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 131578.