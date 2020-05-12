كورونا في العالم 76 ألف إصابة جديدة والحصيلة تقترب من 4,2 ملايين

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بتسجيل 75,9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة إلى 4 ملايين و177504 حالة بحلول اليوم الثلاثاء.

وحافظ معدل الإصابات اليومية على الاستقرار، بعد أن كانت حصيلة اليوم السابق 77,8 ألف إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات 286330، فيما تماثل أكثر من مليون و450 ألف شخص للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة مع نحو مليون و348 ألف إصابة، و80682 وفاة، أكثر الدول إصابة بالجائحة، تليها إسبانيا (227,4 ألف إصابة) وبريطانيا (224,3 ألف) وروسيا (221.3 ألف) وإيطاليا (219,8 ألف).

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