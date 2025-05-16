كورونا يعود من جديد.. موجة جديدة تضرب آسيا وتثير القلق العالمي

تشهد منطقة جنوب شرق آسيا ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، خاصة في هونغ كونغ وسنغافورة، وسط تحذيرات من احتمال عودة تفشي الفيروس مع اقتراب فصل الصيف.

في هونغ كونغ، أعلنت السلطات الصحية دخول المدينة موجة جديدة من تفشي الفيروس، حيث شهد معدل الإصابات ارتفاعًا حادًا خلال الأسابيع الماضية. وأظهرت بيانات مركز حماية الصحة ارتفاع نسبة العينات الإيجابية من 1.7% في منتصف مارس إلى 11.4% حاليًا، متجاوزة ذروة أغسطس 2024.

وقال ألبرت أو، رئيس فرع الأمراض المعدية في المركز، إن النشاط الفيروسي في المدينة “مرتفع جدًا” حاليًا، مشيرًا إلى أن نسبة العينات التنفسية التي تثبت إصابتها بالفيروس وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال العام، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

أما في سنغافورة، فقد أصدرت وزارة الصحة أول تحديث حول حالات كوفيد منذ نحو عام، كاشفة عن ارتفاع بنسبة 28% في عدد الإصابات التقديرية، ليصل إلى 14,200 حالة خلال الأسبوع المنتهي في 3 مايو، مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشارت وزارة الصحة وهيئة الأمراض المعدية إلى أنهما تتابعان عن كثب ارتفاع عدد الإصابات داخل البلاد، موضحتين أن الزيادة لا تعود إلى ظهور سلالات أكثر شدة أو سرعة انتقال، بل إلى تراجع المناعة لدى السكان.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات بنحو 30%، لكنها أكدت أن الوضع الحالي لا يدعو إلى القلق.

ويعد متحورا LF.7 وNB.1.8، المنحدران من السلالة JN.1، الأكثر انتشارًا في سنغافورة حاليًا، حيث يشكلان أكثر من ثلثي الحالات التي تم تحليلها جينيًا.

يُذكر أن سنغافورة توقفت عن إصدار تحديثات منتظمة عن كوفيد، ولم تعد تنشر الأرقام إلا عند حدوث طفرات ملحوظة في أعداد الإصابات.