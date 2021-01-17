كورونا يُسجل إصابتان في نادي «ميلان» الإيطالي

نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم صرح اليوم الأحد، إن لاعبيه التركي هاكان شالهان أوغلو والفرنسي تيو هرنانديز أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

ولعب هذان اللاعبان دورا بارزا في انفراد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي وتفوقه بـ3 نقاط عن أقرب الملاحقين لكنهما لن يشاركا في مباراته غدا الاثنين على أرض كالياري.

وقال نادي ميلان في بيان: “يعلن نادي ميلان إصابة هاكان شالهان أوغلو وتيو هرنانديز بفيروس كورونا بعد خضوع جميع أفراد الفريق للفحص أمس. بينما جاءت بقية النتائج سلبية”.

وأضاف البيان: “وبناء على ذلك أبلغ النادي السلطات الصحية. ويخضع اللاعبان للحجر الصحي ولم تظهر عليهما أي أعراض”.

ووحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن البيان ذكر أيضا أنه “وحسب الإجراءات المحلية المطبقة” ستتم مراقبة الوضع الصحي لبقية لاعبي الفريق بصورة مستمرة.