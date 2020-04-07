«كورونا» 85% من المصابين في مصر يتم شفائهم دون علاج

مصر لا تخفي أي أرقام بخصوص الإصابات [CNN]

أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة جون جبور، أن 85% من إصابات المصريين بفيروس كورونا، لا تحتاج أي علاج وتشفى بذاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن “الدولة تعمل طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأقصى طاقتها، من أجل الكشف عن الإصابات، معتبرا أن الكشف عنها شيء إيجابي، لأنها تخضع للعزل، ويخضع مخالطيها للحجر من أجل السيطرة على انتشار الفيروس”.

وشدد جبور، على أن مصر لا تخفي أي أرقام بخصوص الإصابات، مشددا على أنه ليس من مصلحة أحد إخفاء عدد المصابين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة جديدة، بالإضافة إلى 7 وفيات.

اقترح تصحيحاً