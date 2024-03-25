كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق ثاني «قمر صناعي للتجسس»

تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق ثاني قمر صناعي للتجسس العسكري لها في أوائل أبريل.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن إطلاق القمر، يأتي في إطار مشروع لإطلاق 5 أقمار صناعية لتحسين مراقبة كوريا الشمالية.

وحسب وكالة “يونهاب”، من المقرر أن تطلق القمر الصناعي الثاني من قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة جيون ها غيو: “تُجرى المشاورات النهائية مع مقاولي القمر الصناعي من أجل الإطلاق الذي من المتوقع أن يتم في أوائل أبريل.

وأضاف: في حين تم تجهيز القمر الصناعي الأول بقمر صناعي مزود بمستشعر كهروضوئي وأشعة تحت الحمراء يمكنه التقاط صور مفصلة لسطح الأرض، فإن الأقمار الصناعية القادمة عبارة عن أقمار صناعية رادارية ذات فتحة اصطناعية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الطقس باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد.

هذا وكانت كوريا الجنوبية أطلقت أول قمر صناعي للتجسس باستخدام صاروخ “فالكون 9″، التابع لشركة “سبيس إكس”، من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي.

بينما أطلقت كوريا الشمالية بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في نوفمبر الماضي، وتعهدت بإطلاق 3 أقمار صناعية أخرى للتجسس هذا العام، وقال وزير الدفاع شين وون سيك، مؤخرا: إن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لإطلاق ثاني قمر صناعي للتجسس ربما في أواخر مارس.