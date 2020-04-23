كوريا الجنوبية تُؤكد عدم رصد أنشطة غير عادية في جارتها الشمالية

لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إلى صحة الزعيم أو إلى مكانه. [أرشيفية/رويترز]

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن كبار مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أنشطة غير عادية في كوريا الشمالية، فيما يتعلق بالتكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي في بيان صحفي، بعد اجتماع إن مجلس الأمن الوطني: “أكد عدم وجود علامات غير عادية داخل كوريا الشمالية”.

وكان كيم البالغ من العمر 36 عاما توارى عن الأنظار منذ 12 أبريل، وتغيب عن الحفل السنوي الرئيسي لإحياء ذكرى مولد جده الراحل كيم إيل-سونغ في الـ15 من أبريل الجاري.

وأفادت بعض التقارير بأنه خضع لجراحة في القلب، ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية تفيد بأنه في خطر شديد.

وفي المقابل، قال مسؤولي المكتب الرئاسي إن الأعمال تسير كما هو معتاد في الشمال، بينما يقيم كيم حاليا في “منطقة محلية” وليس في بيونغ يانغ.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت أمس الأربعاء إن كيم أرسل رسالة شكر إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ردا على تهنئة الأخير له بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل كيم إيل-سونغ الأخيرة، المعروفة باسم يوم الشمس.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز” في وقت سابق، لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، إلى صحة الزعيم، كيم جونغ أون، أو إلى مكانه، وذلك بعد تكهنات عالمية بشأن صحته وبأنه “خضع لجراحة خطيرة في القلب”.

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