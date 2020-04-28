كوريا الجنوبية تُؤكد علمها بمكان تواجد «كيم جونغ أون»

الحكومة على علم بمكان تواجد زعيم كوريا الشمالية. [رويترز]

أعلن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن معرفتهم بمكان إقامة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك في تأكيد رسمي جديد بعد اختفاء كيم عن الأنظار منذ نحو أسبوعين.

وبحسب ما أفادت وكالة “بلومبرغ”، فإن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، قال خلال جلسة للبرلمان إن “الحكومة على علم بمكان تواجد كيم جونغ أون”، دون أن يُقدم مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، ردا على سؤال عما إذا كانت سيئول قد أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكان إقامة كيم وحالته الصحية، قالت إن ترامب على اتصال مستمر مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين “ومن المفترض أن يكون قد تم إبلاغه”.

وأوضحت الوزيرة في وقت لاحق، أن ترامب على علم بحال كيم وليس بمكان تواجده.

من جانبه قال ترامب في وقت سابق، إنه على علم بحالة كيم الصحية لكنه لا يستطيع التحدث عن ذلك الآن، مضيفا أن “لا أحد يعرف أين هو”.

هذا وتداولات وسائل إعلام تقارير في الأيام الأخيرة تزعم أن زعيم كوريا الشمالية، الذي لم يظهر للجمهور منذ 11 أبريل، في حالة خطيرة للغاية بل حتى أنه توفي، لكن مسؤولين في سيئول نفوا ذلك مرار، وأكدوا أن كيم بخير ويُدير شؤون بلاده كالمعتاد، فيما ذكر بعضهم أنه مقيم حاليا في مدينة ونسان جنوب شرقي البلاد.

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