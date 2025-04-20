كوريا الشمالية: أمريكا تشجع التوسع في الحروب وتتظاهر بالتوسط في المفاوضات

انتقدت كوريا الشمالية، تخفيف وتسهيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “قواعد تصدير الأسلحة المحلية”، واصفة إياها بأنها خطوة تهدف إلى “توسيع نطاق الحروب”.

وقالت الوكالة إن “مبيعات الأسلحة تعمل كأداة رئيسية في تعزيز السياسة الخارجية الأمريكية الرامية إلى فرض الهيمنة”، مشيرة إلى أن “واشنطن تقوم بتزويد أتباعها بالمعدات الحربية بعد اندلاع الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة”.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها: إن “مبيعات الأسلحة الأمريكية قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، “حيث تتدفق معظم المعدات العسكرية المصدرة إلى أيدي دعاة الحرب في أوروبا والشرق الأوسط”.

وبحسب “أسوشيتد برس”، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن “الولايات المتحدة تشجع التوسع في الحروب، بينما تتظاهر بالتوسط في المحادثات والمفاوضات”، مضيفة أن “العواقب واضحة عندما يتم نقل الوسائل الفتاكة الأمريكية إلى قوى الحرب بالوكالة”.

وكان ترامب، أصدر في 9 أبريل قراراً “ينص على مراجعة القواعد التي تحكم صادرات المعدات العسكرية الأمريكية، بهدف تسهيل المبيعات الخارجية للمنتجات الدفاعية”.

وكانت هددت كوريا الشمالية بـ”رد انتقامي غير محدد”، بعد أن حلقت قاذفات قنابل أمريكية بعيدة المدى فوق كوريا الجنوبية خلال تدريبات مع قواتها”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن “التحرك العسكري الأخير للولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية هو تهديد صريح لأمن دولتنا واستفزاز خطير يرفع التوتر العسكري في المنطقة إلى مستوى خطير للغاية”.