كوريا الشمالية تتحدى واشنطن.. تهديدات عسكرية تُشعل التوتر وعقوبات صارمة بعد كارثة بحرية

اعتقلت السلطات في كوريا الشمالية ثلاثة مسؤولين بارزين في حوض بناء السفن بمدينة تشونغجين، إثر حادث “خطير” أدى إلى فشل تدشين مدمرة حربية جديدة الأسبوع الماضي، واعتبر الزعيم كيم جونغ أون الحادث “عملًا إجراميًا ناجمًا عن إهمال مطلق”.

والمعتقلون هم كبير المهندسين كانغ جونغ شول، ورئيس ورشة بناء الهياكل هان كيونغ هاك، ونائب مدير الشؤون الإدارية كيم يونغ هاك، وجميعهم مسؤولون عن الحادث الذي أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة، رغم تأكيدات لاحقة بعدم وجود ثقوب فيها.

هذا الحادث الذي دفع إلى تحقيق موسع كشف عن فشل محاولة الإطلاق الجانبي للسفينة التي تزن 5 آلاف طن، ويعتقد أنها مجهزة بأسلحة متطورة بمساعدة روسية، حيث تشير تقارير إلى دعم موسكو لبناء هذه المدمرة في مقابل دعم بيونغ يانغ العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا.

كوريا الشمالية تطالب الولايات المتحدة بوقف التهديدات العسكرية لضمان الأمن والسلامة

طالبت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بوقف تهديداتها العسكرية تجاه الدول الأخرى، إذا كانت ترغب في ضمان أمن وسلامة أراضيها.

وجاء في بيان صادر عن رئيس مكتب السياسات في وزارة الدفاع الكورية الشمالية، ونقلته وكالة الأنباء المركزية، أن “ضمان أمن البر الرئيسي الأميركي” مرهون بالتخلي عن “التهديدات العسكرية والمحاولات العدوانية” ضد الدول الأخرى، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكد البيان أن الجيش الأميركي يواصل الترويج لفكرة وجود خطر من كوريا الشمالية على الأراضي الأميركية، بينما يعمل في الوقت ذاته على تعزيز ترسانته العسكرية بشكل غير مسبوق.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تفتعل المشاكل مع التدابير الدفاعية الذاتية لكوريا الشمالية، وتطلق تصريحات استفزازية تلمح إلى احتمال نشوب حرب، مستشهدًا بالتجربة الأميركية الأخيرة لصاروخ باليستي عابر للقارات، معتبراً أن وصف الإجراءات الأميركية بأنها دفاعية هو “تفكير غير منطقي”.

وأضاف البيان أن التهديد العسكري والابتزاز واستعراض القوة من جانب الولايات المتحدة هي السبب في تصاعد التوترات وخلق “التهديد الخارجي” للبر الرئيسي الأميركي.

وفي الوقت نفسه، أكدت كوريا الشمالية أنها تبذل جهوداً متواصلة لتطوير رادع حربي ضد حالة عدم الاستقرار الأمني الناتجة عن تعزيز الأسلحة النووية الأميركية.