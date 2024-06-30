كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ إجراءات «ساحقة» ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان!

تعهدت كوريا الشمالية باتخاذ “إجراءات مضادة هجومية وساحقة، ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان، لحماية سيادتها.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية “يونهاب”، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان: “إن “بيونغ يانغ”، لن تتجاهل أبدا تحركات أمريكا وأتباعها لتعزيز الكتلة العسكرية، لكنها ستدافع بقوة عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها والسلام في المنطقة، من خلال إجراءات مضادة هجومية وساحقة”.

هذا واختتمت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، أمس السبت، مناوراتها العسكرية الثلاثية المتعددة الأطراف، التي استمرت 3 أيام بعنوان “حافة الحرية”، والتي تهدف إلى “تعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية”.

وكان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، شن مؤخرا، “هجوما على حلف شمال الأطلسي ‏‏”الناتو”، وكذلك التحالف العسكري الذي يضم أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية”.‏

وأكد إيل، أن “الناتو” والتحالف العسكري الثلاثي (أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية) بمثابة “سرطان” للنظام الدولي القائم على مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”.

وأضاف: “إن التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والذي أظهر بوضوح العداء تجاه كوريا الشمالية والدول المجاورة لها، وكذلك حلف شمال الأطلسي، العقل المدبر للأزمة الأوكرانية، ليسا سوى كيانين شبيهين بالسرطان يهددان النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ويشكلان تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين”.

وأشار نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، إلى أن “التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن مع اليابان وسيئول أصبح أكثر خطورة، ويهدد باستمرار أمن الدول المستقلة ذات السيادة”.