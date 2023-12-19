كوريا الشمالية تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، من طراز هواسونج-18.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد جرى إطلاق الصاروخ بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

ونقلت الوكالة عن جونغ أون قوله “إن عملية الإطلاق أظهرت الخيار الذي سيتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا” مضيفا أنه “عرض عملي للحالة الفعلية والموثوقية للقدرات الضاربة الهائلة والردع المطلق للحرب النووية الذي تمتلكه القوات المسلحة الكورية الشمالية”.

وذكرت الوكالة أنه تم إطلاق الصاروخ كإجراء تحذيري قوي في ظل الوضع الخطير.

وحلق الصاروخ لمسافة 3ر1002 كيلومتر لمدة (73 دقيقة و35 ثانية) على أقصى ارتفاع يبلغ 6,518.2 كيلومترا قبل سقوطه بدقة في المياه المستهدفة في أعالي البحار في البحر الشرقي.

وهذه هي المرة الخامسة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا العام والمرة الثالثة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج – 18 يعمل بالوقود الصلب بعد إطلاقه مرتين في أبريل ويوليو.