كوريا الشمالية تُهدد برد «صارم» على التعاون الأمريكي الياباني الكوري الجنوبي

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ”الرد الصارم للغاية” على التعاون الأمني بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن جونغ أون حذر في خطاب خصص للسياسة الخارجية لعام 2024 من أن واشنطن يمكن أن تثير صراعا مسلحا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عبر التعاون الأمني بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أو طرق أخرى.

وأشار جونغ إلى خطة تطوير الصواريخ في إطار جهوده لتعزيز الجيش لمواجهة الدول الثلاث.

وقال كيم إن كوريا الشمالية ستفي بمهمة رئيسية في برنامجها الدفاعي على مدى خمس سنوات، وقد دخل البرنامج عامه الرابع في عام 2024 ، مشيرا إلى الحاجة إلى تطوير أنواع مختلفة من المعدات العسكرية غير المأهولة ووسائل الحرب الإلكترونية.

وشدد كيم أون أيضا على ضرورة تعزيز العلاقات مع الدول التي تعارض ما وصفها بـ”استراتيجية الهيمنة” التي تنتهجها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، في إشارة إلى أن بيونغ يانغ ستحاول تعزيز العلاقات مع حليفيها الرئيسيين، بكين وموسكو.