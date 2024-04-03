كوريا الشمالية: جميع صواريخ البلاد باتت تتمتع بقدرات نووية

أعلن زعيم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تحول جميع الصواريخ في البلاد إلى الوقود الصلب، وقادرة على صنع أسلحة نووية.

وبحسب وكالة يونهاب، قال الزعيم الكوري، خلال اختبار صاروخ “هواسونغ-16”: “إن الاختبار الناجح لصاروخ “هواسونغ-16″ يؤكد أن جميع الصواريخ الاستراتيجية الآن تعمل صلبة الوقود وقادرة على حمل رؤوس نووية، مزودة برؤوس حربية قابلة للتحكم”.

هذا وكانت أعلنت كوريا الشمالية، في وقت سابق، أنها اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا جديدًا متوسط المدى مزودًا برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، قائلة إن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد هي الآن تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بقدرات نووية.

يذكر أن هذا هو الاختبار الثالث لصاروخ باليستي تجريه كوريا الشمالية هذا العام، وكانت أطلقت في يناير الفائت صاروخاً متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب وتفوق سرعته سرعة الصوت.