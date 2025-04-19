كوريا الشمالية: سوف نردع أي محاولة عدوانية من قبل جارتنا الجنوبية وحليفتها أمريكا

حذرت وزارة الدفاع الكورية الشمالية من أن “كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بـ”إثارة التوترات” بشبه الجزيرة الكورية عبر تدريباتهما العسكرية المشتركة”، مؤكدة أنها “سوف تردع أي محاولة عدوانية من قبل الحليفتين”.

ووفق وكالة يونهاب، “جاء البيان بعد يوم من إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفات أمريكية من طراز “بي-1بي” فوق شبه الجزيرة “في إظهار للقوة ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية”.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الشمالية هذا النشر بأنه “إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير من شأنه أن يرفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية”.

وأشارت الوزارة إلى “نشر الولايات المتحدة، غواصات نووية وقاذفات استراتيجية وحاملات طائرات وغيرها من الأصول الاستراتيجية بشكل علني في شبه الجزيرة بمستوى قياسي جديد”، قائلة إن “نشر هذه الأصول أصبح ممارسة عسكرية روتينية”.

وحذرت من أن العمل العسكري “الاستعراضي الأمريكي سوف يجلب حتما عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني في البلاد”.

وأضافت وزارة الدفاع أن “كوريا الشمالية ستمارس الردع الساحق وستجعل الولايات المتحدة تدرك من تلقاء نفسها أنه كلما ارتفع مستوى الاستفزاز ضدها، كلما ارتفع مستوى الخطر الذي يواجه الولايات المتحدة”.

وكانت ذكرت وكالة “يونهاب”، أن “كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا تدريبات جوية مشتركة في إطار مناورات “علم الحرية” التي ستستمر لمدة أسبوعين”.

وأوضحت الوكالة أن “مقاتلة كورية جنوبية من طراز FA-50 هبطت في قاعدة جوية في مدينة غوانغجو، جنوب غرب البلاد، في 18 أبريل 2025، بعد يوم من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات علم الحرية التي تستمر لمدة أسبوعين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية المشتركة ضد التهديدات الكورية الشمالية”.

وذكرت القوات الجوية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أنه “تم حشد نحو 1100 جندي و90 طائرة من الجانبين للمشاركة في مناورات علم الحرية نصف السنوية”.

وأضافت أنه “على مدى الأسبوعين المقبلين، سيشارك الجنود في برامج تدريبية رئيسية على العمليات الجوية، مثل الاعتراض الجوي، والدفاع الجوي المضاد، والبحث والإنقاذ القتاليين، وتدريبات الإسناد الجوي القريب”.

وتعد المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية، “الثالثة للقاذفة الأمريكية من طراز “بي-1بي” في شبه الجزيرة الكورية أو بالقرب منها هذا العام، بما في ذلك نشرها في فبراير عندما أجرى الحليفان تدريبات مماثلة،وشاركت في التدريبات طائرات مقاتلة كورية من طرازي “إف-35 إيه” و”إف-16″، بالإضافة إلى طائرات “إف-16″ الأمريكية”.