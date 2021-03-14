كوسوفو تفتتح رسمياً سفارتها في القدس المحتلة

أعلنت جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا اليوم الأحد، رسميا عن افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وأكدت وزارة خارجية كوسوفو في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل بينها وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في واشنطن في الرابع من سبتمبر الماضي وأدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين مطلع فبراير الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن مسؤوليها عجزوا عن حضور مراسم افتتاح السفارة بسبب العوائق المتعلقة بجائحة كورونا، مشددة على أن إقامة لوحة رسمية وعلم الإقليم في السفارة الجديدة “يعكس تصميم حكومتها على تنفيذ وعدها بإقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس”.

وأضافت أن الهدف من افتتاح السفارة في القدس هو تحسين العلاقات بين البلدين (كوسوفو وإسرائيل)، والتأكيد على تعزيز مكانة كوسوفو في الساحة الدولية.

وفي سبتمبر 2020، وقع قادة صربيا وكوسوفو اتفاقا في واشنطن على تطبيع علاقاتهما الاقتصادية، إلى جانب تطبيع العلاقات بين كوسوفو وإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية.

ومطلع فبراير الماضي، تم التوقيع على اتفاق بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا بين كوسوفو وإسرائيل، وفي اليوم نفسه، أعلن مسؤولون إسرائيليون الموافقة على طلب كوسوفو فتح سفارة في القدس.