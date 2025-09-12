«كوكيز» قاتلة.. سحب 6 أنواع بسبب «مكسرات» وأصباغ قد تهدد الحياة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن سحب عاجل لمجموعة من منتجات الكوكيز (بسكويت) من مخبز “جينا ماري” في واتربري بولاية كونيتيكت، بعد اكتشاف احتوائها على ثمانية مكونات غير معلنة، بعضها مرتبط بالحساسية وبعضها الآخر قد يكون مرتبطًا بالسرطان.

ويشمل السحب عبوات بوزن رطل واحد ورطلين (454 و907 غرام) من ستة منتجات، وهي:

كوكيز الفانيليا الإيطالية المشكلة: تحتوي على لوز غير معلن وسمسم وصبغات الأحمر 40، الأحمر 3، والأزرق 1.

تحتوي على لوز غير معلن وسمسم وصبغات الأحمر 40، الأحمر 3، والأزرق 1. كوكيز السمسم الإيطالي: يحتوي على أصفر 5، أحمر 40، وأصفر 6.

يحتوي على أصفر 5، أحمر 40، وأصفر 6. كوكيز الفانيليا المغطاة بالشوكولاتة: يحتوي على الأحمر 40.

يحتوي على الأحمر 40. كوكيز الفانيليا مع مربى المشمش: يحتوي على الأحمر 40 والأصفر 6.

يحتوي على الأحمر 40 والأصفر 6. بسكويت اللوز المحمص والكرز: يحتوي على الأحمر 40.

يحتوي على الأحمر 40. كعكات الفانيليا مع مربى التوت والخوخ: تحتوي على الأحمر 3 والأزرق 1.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء أنه لم تُسجل أي حالات مرضية حتى الآن، لكن الأشخاص الذين لديهم حساسية من المكسرات أو السمسم أو أصباغ الطعام يُنصحون بإعادة المنتجات إلى المتاجر فورًا.

وأوضحت FDA أن هذه المكونات غير المعلنة قد تُعرض الأشخاص المصابين بحساسية لخطر رد فعل تحسسي شديد قد يهدد الحياة، ويشمل أعراضًا مثل صعوبة التنفس، انخفاض ضغط الدم، أو فقدان الوعي، ما يتطلب استخدام حقنة أدرينالين ذاتية (EpiPen) فورًا.

وتشير الدراسات إلى أن بعض أصباغ الطعام المستخدمة، مثل الأحمر 40 والأصفر 5، قد تكون مسببة للسرطان لدى البشر، كما يمكن أن تؤثر على سلوك الأطفال مسببة فرط النشاط وقلة الانتباه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص FDA على حماية المستهلكين، حيث يمكن أن تدخل مسببات الحساسية غير المعلنة إلى المنتجات عبر التلامس العرضي أثناء التصنيع. وتفرض الوكالة على المصنعين ضوابط صارمة لضمان دقة ملصقات المكونات ومنع أي تلوث محتمل.

وقالت الشركة ووكالات حماية المستهلك إن مبيعات هذه المنتجات مُعلقة مؤقتًا حتى معالجة المشكلة، وذلك لضمان سلامة المستهلكين. ويأتي هذا السحب بعد سلسلة من حالات مماثلة خلال 2025، تضمنت منتجات أخرى مثل بعض أنواع الآيس كريم التي احتوت على لوز غير مصرح به.