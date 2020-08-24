«كومان» أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتوج نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

ونال كينغسيلي كومان، نجم بايرن ميونيخ، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، بفضل الأداء الذي قدمه ضد الفريق الباريسي، إضافة لتسجيله هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

وبحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”، جاء الهدف من كرة عرضية متقنة من جوشوا كيميتش، ليقابلها كومان بضربة رأس قوية، سكنت شباك كايلور نافاس، حارس مرمى الفريق الباريسي.

وحمل هدف كومان رقما مميزا لفريقه، فهو الهدف رقم 500 لبايرن ميونيخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبهذ أصبح النادي البافاري النادي الثالث في تاريخ المسابقة الذي يصل إلى الهدف 500، مبتعدا عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع في ترتيب الأندية المسجلة للأهداف في دوري أبطال أوروبا، برصيد 373 هدفا.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية تسجيلا في تاريخ المسابقة، برصيد567 هدفا، يليه غريمه برشلونة، الذي سجل 517 هدفا على مدار تاريخ مشاركاته في “تشامبيونزليغ”.

يذكر أن هذا اللقب هو الـ20 في مسيرة لاعب الوسط كومان، البالغ 24 عاما، مع العلم أنه لعب بقميص 3 أندية مختلفة، وهي باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.