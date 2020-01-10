كونتي: حاولت إقناع حفتر بالتراجع عن مبادرته العسكرية

نفى “كونتي” عدم تناسق سياسة حكومته بشأن الأزمة الليبية. [رويترز]

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه حاول خلال لقائه الأخير مع خليفة حفتر بالعاصمة روما، إقناعه بالتراجع عن مبادرته العسكرية وتبني طريق التفاوض الذي يفيد في توجيه ليبيا نحو صلح دائم.

ونقلت وكالة “آكي” عن “كونتي قوله، في لقاء مع صحيفة “إل فوليو”، إن بلاده انحازت منذ البداية إلى مصالح الشعب الليبي, وأيدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وحافظت في الوقت ذاته على نهج شامل يشجع الحوار مع جميع الجهات الفاعلة الليبية.

وأضاف يقول:

أرى منذ فترة من الزمن عروضًا خاطئة تمامًا في هذا الملف،، إن إيطاليا تجعل من التناغم نقطة قوة في سياستها الدولية،، وأنا كرئيس لمجلس الوزراء من واجبي ضمان التماسك الكامل للتحركات أيضًا وقبل كل شيء في مجال السياسة الدولية.

وتابع:

لقد اخترنا من البداية الانحياز إلى الشعب الليبي ورفاهيته. لتحقيق هذا الغرض، أيدنا، تماشيا مع الأمم المتحدة واعتراف المجتمع الدولي بأسره، بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج. ومع ذلك، فقد حافظنا دائمًا على نهج شامل يشجع الحوار مع جميع الجهات الفاعلة الليبية، وتابعنا هذا الخط أيضًا في مناسبة مؤتمر باليرمو.

كما نفى “كونتي” عدم تناسق سياسة حكومته بشأن الأزمة الليبية عقب الجدل القائم نتيجة تراجع السراج عن زيارة العاصمة الإيطالية الأربعاء بسبب وجود حفتر هناك.